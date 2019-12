Caiu a casa dos Bolsonaro, diz Felipe Neto

O youtuber Felipe Neto repercutiu a operação do Ministério Público do Rio contra Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, deflagrada nesta quarta-feira, 18. "Vou repetir: a casa caiu", disse ele edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto repercutiu a operação do Ministério Público do Rio contra o clã de Jair Bolsonaro, deflagrada nesta quarta-feira, 18. "Vou repetir: a casa caiu", disse Felipe Neto pelo Twitter.

No mesmo dia em que uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro revelou que seu filho Flávio Bolsonaro contratou vários parentes como funcionários-fantasma quando era deputado estadual na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), e participava da chamada 'rachadinha', Jair Bolsonaro fugiu da imprensa para não comentar o caso.

Bolsonaro deixou de discursar no único evento público do qual participou nesta quarta-feira 18. Ao sair de cerimônia no Palácio, o presidente usou saída por trás da rampa do Salão Nobre e dirigiu-se aos elevadores, evitando a imprensa que o aguardava passar pelo lado oposto (leia mais no Brasil 247).