"Caiu a máscara de Sergio Moro", diz Paulo Moreira Leite

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (17), reagiu à ida do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-PR) ao debate de presidenciáveis da Band neste domingo (17) como membro da equipe de Jair Bolsonaro (PL).

Para Leite, Moro mostra mais uma vez ter sido um juiz parcial, que sempre teve o ex-presidente Lula (PT) como inimigo, e revela ser essencialmente bolsonarista. "Caiu a máscara, pela segunda vez. A primeira vez que caiu a máscara do Sergio Moro foi quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, foi parte da tropa de choque do Bolsonaro. Ficou claro que de juiz ele não tinha nada, que compromisso com a justiça, com a apuração isenta dos fatos, a isenção que deve ser ser a regra básica de juiz, nunca foi o seu caso. Ele sempre agiu conforme suas convicções políticas, condenou o Lula em um processo que desde o início era um processo dirigido politicamente".

"O afastamento dele com o Bolsonaro foi um acidente de percurso, provavelmente porque o Bolsonaro não deu a ele o espaço que ele pretendia. Agora, desenturmado, ele volta à sua origem política: o bolsonarismo. É uma desmoralização, um gesto que mostra quem é Sergio Moro", concluiu.

