Camilla de Lucas detona Globo após desconvidada de programa

Metrópoles - A influenciadora digital e ex-sister do BBB21 Camilla de Lucas, usou as redes sociais para expressar seu desapontamento com a Rede Globo. Depois de um comunicado dizer que a influencer seria a substituta de Vivian Amorim nas apresentações do programa “BBB – A Eliminação”, a emissora falou se tratar de uma informação errada e, em novo comunicado, confirmou Ana Clara na vaga.

A mudança não deixou a influencer muito feliz, que foi para as redes sociais desabafar sobre o ocorrido. “Eu lembro que a pior fase da minha vida foi no ensino médio quando me esforçava pra ser aceita pelas pessoas da sala”, escreveu ela em sua conta no Twitter.

De Lucas ocuparia o lugar de Amorim que está grávida e não vai poder apresentar o programa em 2022. Ao lado de Bruno de Luca, Camilla seria a responsável por entrevistar os eliminados da próxima edição do Big Brother Brasil, que tem data de estreia agendada para o dia 17 janeiro.

Alegando um erro de comunicação, a emissora emitiu uma nota por meio da assessoria de imprensa informando que Ana Clara – que já comanda outros dois programas no canal de TV – é quem ocuparia o lugar vago por Vivian. Camilla expressou sua chateação na internet.

