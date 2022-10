Campanha de Lula nas redes ganha reforço de marqueteiro que atuou com Bolsonaro em 2018

No início de outubro, Marcos Carvalho já havia anunciado que votaria em Lula no segundo turno das eleições deste ano edit

247 - Para a reta final da corrida presidencial deste ano, a campanha do ex-presidente Lula (PT) nas redes sociais passou a contar com o publicitário Marcos Carvalho, que atuou na campanha de Jair Bolsonaro (PL) em 2018. A informação é do colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles.

Carvalho já começou a atuar com o presidenciável petista desde a semana passada, reforçando um setor em que a campanha de Lula vê dificuldades de se consolidar diante de Bolsonaro. A ideia é explorar, nas redes sociais, as alianças com Geraldo Alckmin (PSB) e Simone Tebet (MDB), com o objetivo de conquistar votos de simpatizantes destas duas figuras.

O publicitário também atuou nas campanhas de Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo da Bahia; Rogério Carvalho, nome petista para o governo do Sergipe; e Carlos Amastha, candidato do PSB no Tocantins para o Senado.

No início de outubro, o marqueteiro já havia anunciado que votaria em Lula no segundo turno das eleições deste ano : “Sem dúvida nenhuma. Minha base pessoal é mais progressista. E eu tenho grandes amigos na esquerda, o Carlos Siqueira. É uma relação mais próxima dos meus valores”, justificou.

