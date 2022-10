Campanha de Lula travou batalha de 48 horas para derrubar fake news mais suja de bolsonaristas contra o petista

Apoie o 247

247 - “O maior estrago na imagem de Lula nas redes sociais foi registrado no início do segundo turno, após um vídeo do TikTok ligar o petista ao satanismo e ao luciferianismo. O ex-presidente, claro, não tem relação com nada disso”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

De acordo com o jornalista, um tiktoker “ que declara ser seguidor de Lúcifer publicou um vídeo falando sobre as eleições antes do primeiro turno, mas as imagens foram tiradas de contexto e viralizaram nos dias seguintes ao pleito”.

“A deputada Bia Kicis e o senador eleito Cleitinho, do PSC de Minas Gerais, foram algumas das lideranças bolsonaristas que compartilharam o vídeo. Interlocutores de Lula dizem que foram precisos dois dias para conter o estrago provocado pela mentira. Os petistas não sabem precisar qual foi o alcance real do vídeo nem têm ideia dos danos que ele pode ter causado à campanha”, acrescenta.

