Canalha, desesperado e desclassificado, Bolsonaro agride Lula e as mulheres

Bolsonaro comentou o posicionamento de Lula no estúdio do debate da Globo, próximo às candidatas Simone Tebet e Soraya Thronicke edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) atacou o ex-presidente Lula (PT) e as mulheres, especificamente as candidatas à Presidência da República Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil), em publicação no Twitter nesta sexta-feira (30).

Ele compartilhou uma postagem da jornalista Míriam Leitão, que destacava o posicionamento de Lula no estúdio onde ocorreu o debate entre presidenciáveis da TV Globo, exibido na quinta-feira (29). "Lula ficou perto das mulheres", escreveu.

Bolsonaro, então, retrucou: "mulheres são os alvos preferidos de ladrões". O ex-presidente foi inocentado pela Justiça em todos os processos que pesavam contra ele.

Ao longo do debate, Bolsonaro ficou na companhia dos candidatos Ciro Gomes (PDT), Padre Kelmon (PTB) e Luiz Felipe d'Avila (Novo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.