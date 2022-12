'Canalhas que apoiam golpistas', diz Reinaldo Azevedo após bomba ser encontrada na capital federal

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo alertou para a gravidade da bomba encontrada neste sábado (24) próxima ao Aeroporto de Brasília (DF).

"PM do DF desativou há pouco 'artefato explosivo com temporizador' — LEIA-SE: BOMBA — q, segundo O Globo e Metrópoles, estava num caminhão de combustíveis, no caminho do aeroporto de Brasília. Cana p/ a canalha q apoia golpistas, incluindo vagabundo disfarçado de jornalista".

Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador Flávio Dino (PSB-MA) confirmou as investigações sobre a bomba.

PM do DF desativou há pouco “artefato explosivo com temporizador” — LEIA-SE: BOMBA — q, segundo O Globo e Metrópoles, estava num caminhão de combustíveis, no caminho do aeroporto de Brasília. Cana p/ a canalha q apoia golpistas, incluindo vagabundo disfarçado de jornalista. pic.twitter.com/GU1OwtrW3g — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) December 24, 2022

