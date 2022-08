Candidatos usam as redes para convidar seguidores para o debate deste domingo

Imprensa e eleitores estão me perguntando:



“Soraya,você vai mesmo ao debate da

Band amanhã?”



Pessoal,eu já estou até com a “roupa de ir”,rs!



Reitero:debate é direito do cidadão e dever do candidato.Debater o Brasil é prioridade.É compromisso com a democracia. #DebateSim pic.twitter.com/3s9tgzt77l