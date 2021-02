"Candidatura independente da esquerda teria sido o melhor caminho", diz Breno Altman

247 – "Se os partidos progressistas tivessem optado por candidatura própria a presidente da Câmara, ironicamente teria sido mais fácil para Baleia Rossi manter votos conservadores que agora marcham para Lira: era o melhor caminho para ter segundo turno contra o candidato de Bolsonaro", postou o jornalista Breno Altman. Saiba mais sobre o caso:

Da Agenda do Poder – A um dia da eleição, o DEM, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), decidiu abandonar o bloco do candidato apoiado por ele, deputado Baleia Rossi (MDB-SP), na disputa pelo comando da Casa. Em nota, a sigla anunciou que vai liberar a bancada na votação. O prenúncio da vitória de Arthur Lira isolou politicamente ainda mais Rodrigo Maia, que, primeiro, perdeu apoio da maioria da bancada de seu próprio estado, o Rio, e agora também deixa de contar com o aval do seu partido, que liberou a bancada.

"Em reunião realizada neste domingo (31), a Executiva Nacional do Democratas decidiu assumir postura de independência no processo de eleição da Mesa Diretora da Câmara, sem a formalização de apoio a nenhum dos blocos", disse a sigla no texto.

Ainda de acordo com a nota, a definição foi tomada "pela unanimidade dos membros da Executiva, visando a preservação da unidade partidária".

Ao GLOBO, o líder da bancada, Efraim Filho (PB), afirmou que ele e pelo presidente da sigla, ACM Neto, fizeram uma "avaliação de cenário" e concluíram que a independência seria o melhor encaminhamento neste momento.

