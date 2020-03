Cantanhêde insinua que família Bolsonaro é composta por 'doidos'

A jornalista Eliane Cantanhêde critica a iniciativa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para quem a China escondeu informações sobre o coronavírus. "Se fosse fato isolado, já seria grave, mas é mais grave ainda com o Brasil precisando preservar cada tostão e cada parceiro" edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo, a jornalista Eliane Cantanhêde critica a iniciativa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para quem a China escondeu informações sobre o coronavírus. "Não é que bolsonaristas e terraplanistas compram fácil, fácil, essa versão do complô chinês para devastar o mundo? Coisa de doido", diz.

De acordo com a jornalista, "se fosse fato isolado, já seria grave, mas é mais grave ainda com o Brasil precisando preservar cada tostão e cada parceiro".

"Quem entrou na contramão, cobrando retratação não do autor da pancada, mas de quem revidou? Ora, ora, o chanceler Araujo, que acusou o embaixador chinês de “ferir a boa prática diplomática”. Será que foi da própria cabeça? Ou ele recebeu ordens do presidente? É essa pergunta que não quer calar entre diplomatas brasileiros, estupefatos".