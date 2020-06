Cappelli: Bolsonaro não tem força para peitar o Congresso

O jornalista Ricardo Cappelli comentou na TV 247 a devolução por Davi Alcolumbre da MP dos reitores e disse que, se a questão não for econômica, Bolsonaro não tem capacidade de levar nenhum projeto adiante no Congresso. Assista edit

247 - O jornalista Ricardo Cappelli falou à TV 247 sobre a devolução pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre , da MP dos reitores a Jair Bolsonaro. Cappelli afirmou que o governo federal só tem a capacidade de avançar no Congresso em assuntos relacionados à economia Quando a pauta é democrática, Bolsonaro é contido.

"O Bolsonaro não tem força para peitar o Congresso. Está ficando claro o seguinte: a gente tem o Congresso mais conservador e liberal da história, então na agenda econômica o Bolsonaro consegue avançar no Congresso com alguma tranquilidade, mas quando você vai para a agenda democrática, para as questões democráticas, ele não consegue avançar, ele não tem maioria e não tem força suficiente para impor isso ao Congresso", disse.

"A devolução da MP das universidades pelo Davi Alcolumbre é uma demonstração disso. A questão da crítica permanente que o presidente Rodrigo Maia faz à questão da comunicação do governo e principalmente da rede bolsonarista que sustenta o presidente é outra demonstração disso. Se há algum nível de convergência na pauta econômica, não existe no Congresso ambiente para que o Bolsonaro avance na pauta democrática", completou.

