Carlos Alberto de Nóbrega é internado e passará por procedimento no coração

247 - Carlos Alberto de Nóbrega, de 85 anos, está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O apresentador de 'A Praça É Nossa ', do SBT, vai tratar uma arritmia cardíaca leve. A informação é do portal O Dia.

"Ele está internado no Sírio Libanês devido a uma arritmia cardíaca leve. Por precaução, e a pedido da equipe médica, passará pelo procedimento de cateterismo. Carlos Alberto passa bem e deve voltar a gravar na próxima segunda-feira", informou a assessoria do SBT, em nota.

Em março, Carlos Alberto de Nóbrega venceu a luta contra a Covid-19. Ele ficou internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo por 12 dias devido a doença.

