Carlos Bolsonaro divulga que Witzel vai plantar provas e fazer busca e apreensão na sua casa

Informação foi passada por perfil do Twitter apresentado na CPMI das Fake News entre os "principais players" da máquina de comunicação/difamação bolsolavista edit

Revista Fórum - Carlos Bolsonaro, sempre surpreendendo e sendo surpreendido nas redes sociais, foi avisado por um perfil com mais de 100 mil seguidores que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está articulando para os próximos dias uma surpresa para ele. A informação teria vindo de "fonte segura".

De acordo com a informação, Witzel prepara uma operação de busca e apreensão na casa do filho do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, "provas serão plantadas, como armas, drogas e dinheiro".

Na CPMI das Fake News, em andamento no Congresso, o perfil "Patriotas" apareceu entre os "principais players nas redes" da máquina de comunicação/difamação bolsolavista na categoria "Personagens de Twitter".