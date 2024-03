Cármen Lúcia suspende efeitos da decisão que permitiu buscas e apreensão contra jornalistas

De acordo com a ministra do STF, o Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá também deve se manifestar em 48 horas sobre denúncias de assédio contra profissionais da imprensa edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia determinou nesta quarta-feira (06) a suspensão dos efeitos da decisão que permitiu buscas e apreensão de aparelhos eletrônicos e computadores dos jornalistas Alexandre Aprá, Enock Cavalcanti e Marco Polo de Freitas Pinheiro, em um inquérito aberto pela Polícia Civil de Mato Grosso/MT. De acordo com a decisão da magistrada, o Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo da Comarca de Cuiabá também deve se manifestar em 48 horas. Depois do prazo, o recurso deverá ser enviado para a Procuradoria-geral da República para emissão de parecer.

O advogado André Mateus, responsável pela defesa dos jornalistas, disse haver "uma série de inquéritos e processos abertos de forma sistemática contra jornalistas para atender pedidos do Governador de Mato Grosso/MT, Mauro Mendes", do União Brasil.

continua após o anúncio

A liminar foi concedida nos autos da Reclamação Constitucional movida pelos jornalistas em conjunto com o Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso-SINDJOR/MT, a Federação Nacional dos Jornalistas-FENAJ e o Instituto Vladimir Herzog. A defesa dos jornalistas é feita pelo escritório Flora, Mateus e Mangabeira, especializado na defesa das prerrogativas dos jornalistas em âmbito nacional.

Em nota enviada à Agência Pública na última terça-feira (5), a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) de Mato Grosso afirmou que "qualquer cidadão brasileiro, seja ele político ou não, tem assegurado o direito de processar todos aqueles que praticarem o[s] crime[s] de calúnia e difamação".

continua após o anúncio

"O governador de Mato Grosso exerce esse direito, recorrendo ao Judiciário para processar aqueles que mentiram, difamaram e caluniaram. Isso é perseguição ou o exercício de um direito constitucional?".

* Com informações publicadas pelo SINDJOR/MT

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: