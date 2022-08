'Carta pela democracia é mais abrangente do que pensa Bolsonaro e mostra descontentamento das elites', diz William Waack

Apoie o 247

247 - O jornalista William Waack afirma, em sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo, que Jair Bolsonaro (PL) não entendeu “a natureza política mais abrangente da carta em defesa da democracia” e ressalta que, assim como em anos anteriores, “o solavanco foi causado por movimentos de elites descontentes talvez consigo mesmas”.

Segundo ele, “a atual insatisfação não se refere apenas ao atual governo, ainda que tivesse traído esperanças. Refere-se a um sistema político e de governo que se tornou ainda pior".

“A sensação é a de que o Brasil está se desfazendo em pedaços, sem que as eleições sinalizem como juntar os cacos. Ao contrário: elas evidenciam o triunfo do regionalismo. Tanto Bolsonaro como Lula se apresentam como 'líderes nacionais', mas é só no nome”, avalia.

“As elites descontentes defendem interesses antagônicos, têm graus muito díspares de cosmopolitismo e posturas ideológicas às vezes opostas. Sua principal característica em comum (consenso entre sociólogos, antropólogos e historiadores) é a defesa de seus interesses paroquiais, setoriais e regionais, sem ter o País ou o todo como preocupação central”, diz o jornalista.

“O que existe é uma imensa frustração, da qual a carta em defesa da democracia é uma tradução. E a falta de um caminho de saída dela”, finaliza.

