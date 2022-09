Casa de apostas salva Globo com acordo milionário para o Jornal Nacional

Apoie o 247

247 - Na mira do governo federal por conta da falta de legalização, as casas de apostas aumentaram mais os investimentos em publicidade. O Jornal Nacional, da Globo, passou a ser patrocinado por uma delas. A Betano, uma das maiores casas do mundo, assinou um contrato milionário para expor a marca no principal telejornal do país. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A marca já aparece desde a semana passada no intervalo do jornalístico. Ao Notícias da TV, a Globo diz que o contrato é válido até dezembro deste ano. A Betano vai oferecer as edições de segunda, quarta e sexta do JN. O objetivo da empresa é aproveitar a grande audiência que o horário nobre da emissora terá durante o período da Copa do Mundo do Catar, a partir de novembro.

A casa de apostas preferiu não dar detalhes sobre quanto pagou pelo investimento. A coluna apurou que o acordo entre Betano e Globo faz parte de uma nova prática do conglomerado de mídia, lançada no segundo semestre do ano passado, que vende cotas para programas de forma temporária.

Nesse modelo, a empresa paga por mês um valor para expor sua marca em jornalísticos e novelas. No preço de tabela disponibilizado ao mercado publicitário, são R$ 15 milhões por cada 30 dias. Ou seja, a Betano pagaria até R$ 45 milhões durante os três meses.

Desde o fim do ano passado, o Jornal Nacional não tinha um patrocinador master oficial em suas edições. Em 2021, TikTok, Rexona e Mercado Pago foram os anunciantes do telejornal em períodos diferentes e pagaram valores semelhantes em relação ao que a Betano desembolsou para estar neste ano.

