Caso das joias: usuários fazem críticas e deixam 'Bozo' no TT

247 - Internautas criticaram Jair Bolsonaro (PL) após a informação de que a Receita Federal investigará as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita a ex-ocupante do Planalto entraram no Brasil de forma ilegal. Usuários do Twitter deixam a palavra "Bozo" no trending topic (tópico em tendência) da rede social.

O ex-chefe da Receita Federal do Brasil Julio Cesar Vieira Gomes fez articulações para o resgate, de maneira irregular, das joias estimadas em R$ 16,5 milhões. A Polícia Federal iniciou investigações contra os acusados de envolvimento na tentativa de trazer os produtos ilegalmente.

Parabéns para os fiscais da receita Federal que não se intimidação pelas oito tentativas do Bozo de recuperar as jóias de modo ilícito. pic.twitter.com/AL1w63sjnG — Neuzi Antunes (@neuziantunes) March 6, 2023

Aviões Transformers do Bozo e MiSheik

Ida: Aerococa

Volta: Aerojóias pic.twitter.com/aUy4LXMsfe March 6, 2023

Jair e Michelle Bolsonaro receberam R$ 16,5 mi em joias de “presente” do governo saudita, e utilizou um MINISTRO de sua gestão para entrar no país ilegalmente com as joias, sendo barradas pela alfândega.

Bozo vendeu 1 refinaria para a Arábia Saudita abaixo do valor. Coincidência? pic.twitter.com/UxGGPgbLQ6 March 4, 2023

Bozo mandou um MILICO dar CARTEIRADA no fiscal da receita e deram com os burros n'agua.

Depois tentaram jogar um lero no fiscal mas acontece que ele não engoliu a história. Disse que não iria entregar nada e deu uma banana pro bozo. pic.twitter.com/pKaq2zCnK9 — MAGNUS DEERING (@MagnusTavola) March 6, 2023

