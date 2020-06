Celso Rocha de Barros: democratas vencerão golpistas

O sociólogo pela Universidade de Oxford, Celso de Barros, defende a formação de uma frente ampla contra o autoritarismo de Bolsonaro. Segundo ele, se a frente for feita, ela vai vencer edit

247 - "Os bolsonaristas falaram mais de golpe de estado na semana passada do que esta coluna no último ano e meio, o que é um feito admirável", escreve Celso Rocha de Barros em sua coluna na Folha de S.Paulo.

"Bolsonaro nunca teve tantos motivos para dar um golpe. Seja pelos atentados à democracia, pela sabotagem à saúde pública ou pelo aparelhamento da Polícia Federal, é difícil imaginar um cenário em que o Brasil continue tendo lei e Bolsonaro não tenha problemas. Ainda tem ideologia, ainda tem projeto de poder, mas agora o golpe é para fugir da polícia", escreve o sociólogo, ressaltando a tendência golpista do inquilino do Palácio do Planalto .

De acordo com o colunista, o antídoto eficaz contra o golpe é a união das forças democráticas. "É preciso fazer uma frente contra o autoritarismo de Bolsonaro, e, se ela for feita, ela vai vencer. Ela será forte o suficiente para intimidar e converter os golpistas prudentes, será forte o suficiente para destruir os imprudentes".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.