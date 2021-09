Centrão é quem hoje manda no Brasil, diz William Waack

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O jornalista William Waack, apresentador da CNN, afirma, em coluna publicada nesta quinta-feira, que o Brasil passou a ser governado pelo Centrão, de Arthur Lira (PP-AL). "Governar com o Centrão foi imperativo para todos os presidentes até aqui, dadas as perversas características do sistema de governo brasileiro, mas é com Bolsonaro que o Brasil passou a ter um governo do e para o Centrão. Tem suas inegáveis vantagens imediatas, considerando os acontecimentos em torno do último 7 de setembro: o Centrão, ao qual bagunça é o que pouco interessa, foi uma das forças eficazes em frear a maluquice presidencial", escreve.

"Visto de forma mais abrangente, porém, o governo do Centrão da era Bolsonaro é a expressão da paralisia política, da falta de projeto de país, da estagnação da produtividade, da incapacidade de se combater desigualdade e injustiça sociais. Essas forças diversas ocuparam o natural espaço deixado pela falta de lideranças políticas abrangentes e com visão. Não estão interessadas em grandes alterações, apenas em equilibrar seus interesses. Para quem está preocupado em conseguir diretorias que furam poço, nunca foi tão bom", pontua, numa alusão a Severino Cavalcanti.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE