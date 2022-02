Centrão mudou a rota do governo e segurou a queda livre de Bolsonaro nas pesquisas, diz Vera Magalhães

Apoie o 247

247 - A jornalista Vera Magalhães, em artigo publicado no jornal O Globo nesta quarta-feira (23), destacou que "foi sutil, embora nada trivial, a mudança de rota empreendida no governo e na campanha de Jair Bolsonaro desde o fim do ano passado. Operada de forma engenhosa pelo Centrão, que domou o voluntarismo do presidente e dos filhos, conseguindo até que eles colaborassem com o plano".

Segundo Magalhães, as rédeas tomadas pelo Centrão fizeram com que Jair Bolsonaro (PL) conseguisse diminuir a distância para o ex-presidente Lula (PT) nas pesquisas eleitorais.

O Centrão, afirma a jornalista, conseguiu "fazer Bolsonaro parar de vociferar todos os dias contra a vacinação de crianças para Covid-19", escanteou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) da comunicação estratégica do governo, viabilizou a transferência de renda para os mais pobres e, assim, Bolsonaro ganhou pontos nas pesquisas.

"Até aqui, todas as dificuldades do governo não vieram da oposição, que parece acreditar, ingenuamente, que Bolsonaro é cachorro morto, mesmo com a caneta e o talão de cheques na mão e gente que não rasga dinheiro no comando", conclui Vera Magalhães.

