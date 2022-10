Centro de imprensa do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China é aberto a jornalistas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Centro de Imprensa do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) foi aberto a partir desta quarta-feira (12) aos jornalistas chineses e estrangeiros.

As duas principais áreas de trabalho ficam no Media Center Hotel e no Hotel Nikko New Century Beijing, onde os jornalistas poderão obter todos os serviços necessários, seguindo as medidas de prevenção da pandemia.

Durante o congresso, os jornalistas poderão fazer entrevistas sobre a maioria dos importantes tópicos da programação e representantes do Partido. O centro organizará também muitas coletivas de imprensa.

Além disso, foi estabelecido um sistema de entrevista online para que os jornalistas possam fazer entrevistas por vídeo. O centro de mídia oferece também serviços de hospedagem e de transporte.

