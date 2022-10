Centro de imprensa do 20º Congresso Nacional do PCCh será aberto em 12 de outubro

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O centro de imprensa do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) será aberto em 12 de outubro.

O centro de imprensa tratará de credenciais e pedidos de entrevista para jornalistas estrangeiros e jornalistas das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, assim como de Taiwan.

O centro organizará também coletivas de imprensa e organizará a cobertura do congresso para os repórteres.

A área do serviço de recepção de imprensa do centro de mídia está localizada no Hotel Nikko New Century Beijing.

Um website e contas de redes sociais em WeChat, Weibo e Toutiao para o centro de imprensa serão abertos no dia 10 de outubro para fornecer informações sobre o congresso, as coletivas de imprensa e entrevistas. Uma área no website será dedicada à prestação de serviços de informação aos repórteres registados.

Os números de telefone do gabinete de recepção para jornalistas nacionais são: (8610) 68356200, 68356300. Os números de fax são: (8610) 68356700, 68356800.

Os números de telefone da recepção para jornalistas de Hong Kong, Macau e Taiwan são: (8610) 68350700, 68350800. Os números de fax são: (8610) 68350900, 68351900.

Os números de telefone do gabinete de recepção para jornalistas estrangeiros são: (8610) 68350100, 68350200. Os números de fax são: (8610) 68350400, 68350500.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.