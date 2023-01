Centro de Mídia da China divulga mascotes do Ano Novo Chinês de 2023

Este é o Ano do Coelho no calendário chinês edit

ICL

Rádio Internacional da China - No domingo (8), o mascote da Gala do Festival da Primavera de 2023 do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Tu Yuan Yuan, e o do Ano do Coelho criado pelo CMG, foram divulgadas oficialmente ao público. Ambos são inspirados na cultura tradicional chinesa, trazendo uma atmosfera auspiciosa para todo mundo.

