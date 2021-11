Centro de Mídia da China estreia programa “O Olimpismo e a Arte”

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) realizou na sexta-feira (19) uma cerimônia de estreia do seu programa“O Olimpismo e a Arte” que foi transmitido no CCTV-16, o canal olímpico, no mesmo dia.

O presidente do CMG, Shen Haixiong, o vice-ministro chinês para a Cultura e Turismo, Lu Yingchuan, e o vice-presidente do Comitê Olímpico da China, Yu Zaiqing, participaram da cerimônia.

Na ocasião, Shen Haixiong disse que a criação deste programa tem como objetivo aplicar as diretrizes do presidente chinês Xi Jinping sobre a construção do canal olímpico, promover o movimento olímpico, bem como divulgar seu espírito.

Segundo Shen, desde seu nascimento, as olimpíadas sempre combinaram com a cultura e a arte da humanidade. “O Olimpismo e a Arte” vai mostrar ao público as obras artísticas representativas sobre o desenvolvimento do movimento olímpico, bem como pinturas e artigos antigos da China sobre o esporte.

O programa será transmitido no canal CCTV-16 todos os sábados e domingos. As primeiras duas edições do programa vão apresentar aos espectadores o Discóbolo, a famosa estátua do escultor grego Míron, e a pintura da antiguidade chinesa, Senhoras Jogam Cuju, o jogo chinês que deu origem ao futebol.

