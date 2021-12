Centro de Mídia da China inaugura escritório na Nicarágua

O escritório representativo do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) foi inaugurado na quarta-feira (15) em Manágua edit

Rádio Internacional da China - O escritório representativo do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) foi inaugurado na quarta-feira (15) em Manágua, capital da Nicarágua. Trata-se da 190ª estação de repórter do CMG.

Na cerimônia de inauguração, os representantes do CMG e da Comissão de Comunicação e Assuntos Civis da Nicarágua assinaram um memorando de intercâmbio e cooperação, sendo o primeiro acordo na área de mídia assinado entre os dois países após a retomada das relações diplomáticas.

Em seu discurso, o conselheiro do presidente da Nicarágua, Laureano Ortega, disse que o estabelecimento do escritório representativo do CMG em Manágua ajudará a China, e até o mundo todo, a conhecer melhor a Nicarágua, ajudará o povo nicaraguense a conhecer melhor a China, também desempenhará um importante papel para consolidar e aprofundar a amizade entre os dois povos.

