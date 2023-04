CEO do Google alerta: preparem-se para os impactos da inteligência artificial

Apoie o 247

247 - Sundar Pichai, CEO da Alphabet e Google, concedeu uma entrevista à CBS no último domingo (16), na qual alertou sobre o impacto da inteligência artificial (IA) no desenvolvimento de produtos em "todas as empresas" e enfatizou a necessidade de a sociedade se preparar para o impacto dessas ferramentas. A informação é do portal Olhar Digital.

Durante a entrevista, Pichai destacou que as profissões relacionadas aos "trabalhos do conhecimento", como escritores, arquitetos e engenheiros de software, também serão afetadas pela IA.

“Por exemplo, se pensar daqui a cinco ou dez anos, você pode ser radiologista e ter um colaborador de IA com você. Você chega de manhã, com centenas de coisas para resolver, e pode dizer: ‘esses são os casos mais sérios que você precisa examinar primeiro'”, analisou.

Pichai também alertou para a escala do problema da desinformação e das notícias e imagens falsas, que será "muito maior" com o uso da IA e que isso pode causar danos. Ele enfatizou a importância de a sociedade se preparar para lidar com esses desafios.

Em março, o CEO informou aos funcionários que o sucesso do programa Bard, recém-lançado, depende agora de testes públicos.

