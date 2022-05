CEO do Twitter defende contagem de contas de spam da empresa após críticas de Musk

Apoie o 247

(Reuters) - O CEO do Twitter Inc (TWTR.N), Parag Agrawal, twittou nesta segunda-feira que as estimativas internas de contas de spam na plataforma de mídia social nos últimos quatro trimestres foram "bem abaixo de 5%", respondendo às críticas do adquirente Elon Musk sobre tratamento de contas falsas pela empresa.

Agrawal disse que a estimativa do Twitter, que permanece a mesma desde 2013, não pode ser reproduzida externamente, dada a necessidade de usar informações públicas e privadas para determinar se uma conta é spam.

Musk, que na sexta-feira disse que seu acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter estava "temporariamente suspenso" aguardando informações sobre contas de spam, respondeu à defesa de Agrawal da metodologia da empresa com um emoji de cocô.

"Então, como os anunciantes sabem o que estão ganhando com seu dinheiro? Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter", escreveu Musk.

Logo após seus tweets, Musk disse em uma conferência privada em Miami que suspeita que bots – ou contas automatizadas – representem cerca de 20% a 25% dos usuários, de acordo com tweets de participantes.

As ações do Twitter na segunda-feira caíram abaixo dos níveis anteriores à divulgação de Musk de uma participação de 9,2% na empresa no início de abril.

As ações caíram 7,7%, a US$ 37,50 por ação, nas negociações da tarde. Isso se compara a um preço de fechamento de US$ 39,31 em 1º de abril, o último dia de negociação antes de Musk divulgar sua participação.

Musk prometeu mudanças nas práticas de moderação de conteúdo do Twitter, protestando contra decisões como a proibição da empresa do ex-presidente Donald Trump como excessivamente agressiva, ao mesmo tempo em que se comprometeu a reprimir os "bots de spam" na plataforma.

Musk pediu testes de amostras aleatórias de usuários do Twitter para identificar bots e disse que ainda não viu "nenhuma" análise que mostre contas de spam representando menos de 5% da base de usuários.

Musk disse no domingo que "há alguma chance de ser mais de 90% dos usuários ativos diários".

Pesquisadores independentes estimaram que de 9% a 15% dos milhões de perfis do Twitter são bots.

Atualmente, o Twitter não exige que os usuários se registrem usando suas identidades reais, e perfis automatizados, paródias e pseudônimos são expressamente permitidos no serviço.

Ele proíbe falsificação de identidade e spam e penaliza contas quando a empresa determina que seu objetivo é "enganar ou manipular outras pessoas" envolvendo-se em golpes, coordenando campanhas de abuso ou inflando artificialmente o engajamento.

