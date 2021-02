César Filho espalha fake news e dá a entender que coronavírus foi criado por chineses (vídeo)

247 - O apresentador César Filho usou suas redes sociais para, com a brincadeira da linguagem do C, disparar fake news e relacionar a China com a origem do coronavírus.

“Alguns fatos que fizeram paralisar o mundo, que começam com a letra C: Coronavírus. O ‘C’ de covid-19, de confinamento. O ‘C’ de comunismo, de capitalismo, de crise. O ‘C’ de corrupção. E pensar que tudo começou com ‘C’ de China. Será apenas um simples ‘C’ de coincidência que deixou todo mundo em ‘C’ de casa. A verdade é que todos correm para encontrar o ‘C’ da cura, mas não tenham dúvida que a nossa salvação está no ‘C’ de Cristo”, disse.

