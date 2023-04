Cezar Black, ex-BBB 23, participa de assinatura do piso da enfermagem ao lado de Lula

Eliminado do BBB 23 na última quinta-feira (14), Cezar, antes do reality, trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e na emergência de dois hospitais de Brasília edit

247 - O enfermeiro Cezar Black, integrante do reality Big Brother Brasil 23, foi convidado pelo governo Lula para participar, nesta terça-feira (18), da cerimônia de assinatura do piso salarial da enfermagem. Black, que é enfermeiro, estará ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no momento da assinatura do documento, que será enviado ao Congresso. As informações são do jornal O Tempo.

Eliminado do BBB 23 na última quinta-feira (14), Cezar, antes do reality, trabalhava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e na emergência de dois hospitais de Brasília.

Em seu perfil oficial no is, o profissional da saúde afirmou que "foi convidado para participar de um marco histórico para a enfermagem brasileira.

O novo piso deve garantir que enfermeiros recebam no mínimo R$ 4.750. Técnicos de enfermagem receberiam a partir de R$ 3.325, enquanto auxiliares e parteiras receberiam R$ 2.375. A regra vale para o setor público, entidades filantrópicas e todos os prestadores de serviço que possuem no mínimo 60% de pacientes do SUS.

