CGTN lança programas sobre a democracia da China

Rádio Internacional da China - A China Global Television Network (CGTN), do Grupo de Mídia da China, transmitiu uma série de programas que apresentam ao mundo conceitos e características da democracia popular de processo integral.

Os dois episódios enfatizam que não existe uma única forma de democracia e que o sistema deve corresponder à realidade de cada nação. O objetivo final da democracia deve ser o de aumentar o senso de felicidade da vida do povo e permitir que as pessoas tenham dignidade e valores. Esse tipo de democracia é um desejo comum de toda a humanidade.

Os programas ainda analisam a situação democrática dos Estados Unidos, revelando o colapso do sistema político do país.

A série gerou discussões animadas entre o público na China e no exterior. Após 72 horas do lançamento, o conteúdo recebeu 1,535 milhão de visualizações em vídeo e foi republicado por 817 principais mídias on-line em 20 países e regiões, incluindo EUA, Reino Unido, França, Canadá, Itália, Alemanha, Filipinas, Malásia, Japão e Coreia do Sul.

