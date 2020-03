CGU impede divulgação de relatórios de redes sociais da gestão Bolsonaro

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) impediu a divulgação de relatórios de monitoramento de redes sociais realizados pelo governo Jair Bolsonaro no ano passado. A CGU contraria opinião técnica de uma auditora-fiscal que deu parecer positivo para a liberação dos documentos, alegando que a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) falhou expor os motivos para evitar a divulgação dos relatórios.

O Palácio do Planalto havia colocado os documentos sob sigilo argumentando que a liberação violaria a lei de direitos autorais, justificativa não acatada por especialistas em Lei de Acesso à Informação (LAI). As informações são do blog do Fausto Macedo.

O governo Bolsonaro monitora os usuários de quatro redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.