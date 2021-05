Charge Falada entrevista a cartunista Cissa Pinto

Podcast apresentado pelos cartunistas Miguel Paiva e Renato Aroeira conversou com uma das primeiras mulheres a atuar no cartum no Brasil edit

247 - O podcast Charge Falada, apresentado pelos cartunistas Miguel Paiva e Renato Aroeira, entrevistou a cartunista Cissa Pinto. Miguel lembrou que quando ele e Aroeira iniciram suas carreiras havia poucas mulheres cartunistas.

"Tinha a Marta Alencar, tinha a Hilde e tinha a Cissa Pinto com sua tirinha do Pato. Era um sucesso e ocupava as páginas de quadrinhos e cartum em todos os jornais. Cissa tinha uma visão ao mesmo tempo ácida e criativa e um ponto de vista feminino, mesmo que ela não destacasse isso intencionalmente. Cissa acha que nunca houve nenhum tipo de rejeição a ela porque era mulher. Talvez o ambiente do humor fosse um pouco menos machista. Mas eram poucas as mulheres na área. Hoje, só aqui no Charge já entrevistamos três", contou.

A própria Cissa relembra uma palestra na Folha de S. Paulo em que foi indagada sobre isso. “Me perguntaram se chargista ganha bem, e respondi: dá pra pagar o estacionamento", afirmou. “Quando Miguel e Aroeira convidaram para gravar o podcast, perguntei: o que é isso? Venho do tempo do radio. Mas, adorei.”

Ouça o podcast Charge Falada:

