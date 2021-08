Chefe de mídia do Talibã promete garantir liberdade de imprensa

O vice-diretor do Comitê Cultural do Talibã, Ahmadullah Vasik, também atual responsável por assuntos de midia do Afeganistão, concedeu uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG) edit

Rádio Internacional da China - O vice-diretor do Comitê Cultural do Talibã, Ahmadullah Vasik, também atual responsável por assuntos de midia do Afeganistão, concedeu uma entrevista ao Grupo de Mídia da China (CMG). Ele disse que o grupo islâmico promete garantir a liberdade de cobertura da imprensa. Todos os repórteres, sejam homens ou mulheres, podem continuar seu trabalho de reportagem no Afeganistão e levar suas informações ao público.

Ele também enfatizou que todas as reportagens devem prestar atenção à nação afegã e aos valores islâmicos, e não devem infringir a privacidade pessoal, insultar ou blasfemar contra a fé islâmica. O direito à liberdade de imprensa e de expressão deve ser usado corretamente, e as críticas e sugestões sobre reformas e sistemas sociais devem ser feitas de forma adequada.

