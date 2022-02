Chefe do Serviço Olímpico de Transmissão elogia alcance do Centro de Mídia da China

CEO do Serviço Olímpico de Transmissão destaca o alcance das emissões do Centro de Mídia da China nas Olimpíadas de Inverno edit

Rádio Internacional da China - O CEO do Serviço Olímpico de Transmissão (OBS, na sigla em inglês), Yiannis Exarchos, elogiou o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) pelo seu trabalho durante os Jogos Olímpicos de Pequim. As declarações foram dadas em entrevista coletiva à mídia chinesa.

Na ocasião, Exarchos expressou agradecimento ao CMG pelo apoio ao OBS, sobretudo pela transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno 2022. Ele disse que esta foi a transmissão mais completa das modalidades olímpicas que havia visto.

Exarchos afirmou que o CMG é o transmissor com o maior alcance e a capacidade mais forte do setor no mundo, e que sua inovação tecnológica, tecnologias digitais e transmissão em 4K/8K lideram no mundo.

Na entrevista, o diretor do OBS destacou especialmente o sistema de câmera orbital 4K de super velocidade, desenvolvido pelo CMG, avaliando que a máquina capturou efetivamente os movimentos superrápidos nas competições e surtiu excelentes efeitos.

Exarchos também lembrou que a cooperação com o CMG foi muito boa e manifestou a esperança de continuar colaborando com a emissora chinesa na transmissão dos Jogos Olímpicos de Paris e de outras competições esportivas.

