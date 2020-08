Cheques de Queiroz na conta de Michelle podem embasar processo de impeachment de Bolsonaro

Por Renato Rovai, na Revista Fórum - Os 21 cheques depositados na conta de Michelle Bolsonaro por Fabrício Queiroz e os outros quatro cheques também depositados em sua conta corrente por Márcia Queiroz são o tal batom na cueca, que não permite mais dúvidas em relação ao envolvimento entre Bolsonaro e Queiroz.

Ambos mantinham uma relação financeira promíscua e que tem relação com as rachadinhas ou com algo pior.

Mas isso é um pedaço da história.

Por que os crimes teriam sido praticados antes de Bolsonaro assumir a presidência da República.

Mas há um outro dado.

Bolsonaro disse, já presidente, que os cheques na conta de sua esposa não eram pagamentos para ela, mas para ele. E que se tratavam da devolução de uma dívida de 40 mil de um empréstimo que teria feito a Queiroz.

Não é verdade. Bolsonaro mentiu como presidente da República.

Michelle recebeu 72 mil de Queiroz e 11 mil de Márcia. Só pelo que foi apurado até agora.

Foi por ter mentido em depoimento numa CPI que Eduardo Cunha foi cassado da presidência da Câmara.

Bolsonaro mentiu no exercício do cargo sobre os depósitos de Queiroz na conta de Michelle e isso, por si só, já ensejaria uma CPI para averiguar o que mais isso pode esconder.

