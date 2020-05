Chico Pinheiro, da Globo, sobre armas em acampamento bolsonarista: 'milicianos'

247 - O jornalista e apresentador da Rede Globo, Chico Pinheiro, comentou em sua redes sociais a afirmação de Sara Geromini, conhecida como Sara Winter, que admitiu a existência da armas de fogo no acampamento do grupo “300 do Brasil”, que prega o “extermínio da esquerda” e vem ameaçando invadir o Congresso e o STF para defender o governo Jair Bolsonaro.

Compartilhando uma reportagem do UOL, sob o título "Ativista admite presença de armas em acampamento bolsonarista: 'Servem para proteção dos membros", Chico legendou: "Milicianos...".





