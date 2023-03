Chico Pinheiro sugere que investigadores apurem o suposto envolvimento de militares aliados de Bolsonaro no caso das joias

Apoie o 247

247 - O jornalista Chico Pinheiro afirmou nesta terça-feira (7) que investigadores precisam apurar o suposto envolvimento de militares na entrada de ao menos dois pacotes de joias milionárias enviadas em 2021 pelo governo da Arábia Saudita ao Brasil. Uma das cargas de produtos foi avaliada em cerca de R$ 16,5 milhões.

"No escândalo das jóias para o capitão Bolsonaro, envolveram-se Almirante, Contra-Almirante, Tenente-Coronel, Sargento… As Forças Armadas bem que poderiam ter sido poupadas. E pasmem: nos meios militares, a maioria ainda tem o Bozo como mito. Vergonhas fardadas !", escreveu o jornalista no Twitter.

Um militar e ex-assessor do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque ganhou de Bolsonaro cargos em estatais após tentar reaver joias retidas pela Receita Federal.

A Polícia Federal (PF) descobriu que um dos pacotes está em um galpão onde ficam objetos pessoais do ex-ocupante do Planalto, o que também foi confirmado pelo coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do político do PL. Por lei, os materiais devem pertencer ao governo brasileiro, independentemente de quem seja o presidente.

Além da PF e da Receita, a Controladoria-Geral da República e o Ministério Público Federal investigam o caso.

