China anuncia publicação de artigo de Xi Jinping sobre missão histórica do Partido Comunista

O artigo de Xi Jinping será publicado na Qiushi, revista teórica do Comitê Central do PCCh edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Será publicado um artigo sobre a missão histórica do Partido Comunista da China (PCCh) na nova era escrito por Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh.

O artigo de Xi Jinping, também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, será publicado no sábado na 19ª edição deste ano da Revista Qiushi, periódico emblemático do Comitê Central do PCCh.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.