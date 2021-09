China comemora a "Festa do Outono" com sentimento de sonho realizado

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Na ocasião em que transcorre a Festa do Outono, a mídia chinesa faz um balanço de conquistas que o povo comemora.

Os 100 anos do Partido Comunista da China, a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, o início do 14º Plano Quinquenal... 2021 é um ano em que se encontram a história e o futuro e são gravados os momentos emocionantes para realizar o sonho da nação chinesa.

Na cerimônia de celebração dos 100 anos do Partido Comunista da China, o presidente chinês, Xi Jinping, anunciou solenemente ao mundo: “Com os esforços contínuos de todo o Partido, todo o país e todas as etnias, alcançamos a primeira meta centenária de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos na China.”

Após o 18º Congresso do Partido Comunista da China, o povo chinês, chefiado pelo Partido, tendo o presidente como seu núcleo, lançou a batalha final para a erradicação da pobreza.

Xi Jinping presidiu sete reuniões do trabalho pelo alívio da pobreza e fez mais de 50 inspeções em diferentes regiões do país.

A China concluiu a construção integral de uma sociedade moderadamente próspera, com progressos impressonantes em todos os aspectos.

Em 6 de setembro de 2021, Nie Haisheng se tornou o primeiro astronauta chinês a permanecer na órbita terrestre baixa por 100 dias.

Neste ano, a China passou a ter o seu próprio lar espacial na órbita terrestre.

Desde a nave espacial tripulada Shenzhou, o sistema de navegação de satélite Beidou até a sonda lunar Chang’e e a sonda de Marte Tianwen, a causa aeroespacial da China passou por um caminho de desenvolvimento com características chinesas.

Em 2022, Pequim se tornará a primeira cidade no mundo a sediar os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Em 2021, Xi Jinping visitou os estádios das Olimpíadas de Inverno, perguntando sobre os preparativos dos atletas e a garantia de funcionamento dos Jogos.

O presidente disse que “já realizamos com sucesso as Olimpíadas de 2008, concretizando um sonho do centenário do povo chinês. Hoje, estamos mais perto do que nunca de alcançar nosso objetivo de realizar a grande revitalização da nação chinesa.”

