China destaca a importância de intercâmbio com a mídia latino-americana

Rádio Internacional da China - A China Global Television Network (CGTN) do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e mais de 30 importantes veículos de imprensa da América Latina divulgaram nesta sexta-feira (2) a Ação de Mídias entre a China e a América Latina e Caribe. Conforme o documento, as mídias dos dois lados vão aprofundar a cooperação e aumentar o consenso através da realização de fóruns online, filmagem de vídeos em conjunto, turnê de filmes e telenovelas, produção de programas de entrevistas com jovens e produção de curtas-metragens, entre outros.

Citando as palavras do presidente chinês, Xi Jinping, proferidas durante a cerimônia de abertura da Cúpula de Líderes de Mídias da China e América Latina, realizada em 2016, o vice-diretor do Departamento de Comunicação do Comitê Central do Partido Comunista da China Shen Haixiong afirmou, em seu discurso por vídeo, que os intercâmbios entre as mídias são parte importante das relações sino-latino-americanas e os veículos de imprensa dos dois lados podem ter grandes façanhas na herança e desenvolvimento da amizade dos dois povos.

Shen Haixiong, também presidente e editor chefe do CMG, disse que, seguindo este princípio, o CMG tem incentivado ativamente os contatos entre as mídias da China e da América Latina, assim como os entendimentos e aprendizados mútuos entre os dois povos. A emissora promoverá firmemente o desenvolvimento conjunto e os intercâmbios amplos com mídias latino-americanas, a fim de contribuir com o desenvolvimento do relacionamento sino-latino-americano.

O México é o país na presidência rotativa da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O embaixador mexicano na China, Jesus Seade, afirmou em seu discurso por vídeo que apoia os contatos amistosos entre os povos da América Latina e China. Ele frisou que os intercâmbios entre mídias promovem da melhor forma a interconectividade de informações, divulgam visões e vozes diversificadas e aumentam a compreensão recíproca entre as diferentes regiões.

O diretor da Aliança Informativa Latino-Americana, a mais influente da região, Juan Carlos Isaza Montejo, afirmou que vai continuar cooperando com a CGTN no compartilhamento de notícias, com o objetivo de reforçar os entendimentos entre a América Latina e a China.

Tradução: Paula Chen

Revisão: Diego Goulart

