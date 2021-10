China lança Canal Olímpico para cobertura dos Jogos Olímpicos de Pequim

O presidente e editor-chefe do Grupo de Mídia da China, Shen Haixiong, afirmou que o lançamento do Canal Olímpico é uma medida importante para promover o desenvolvimento do Movimento Olímpico na China e que sua principal missão é servir aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de Beijing edit

Rádio Internacional da China - Foi realizado nesta segunda-feira (11) em Beijing o simpósio do lançamento do Canal Olímpico do Grupo de Mídia da China (CMG). O canal é o resultado da cooperação estratégica entre CMG e o Comitê Olímpico Internacional (COI), e será o primeiro canal de esportes de ultra-alta definição em 4K no mundo transmitido 24 horas por dia. O presidente e editor-chefe do CMG, Shen Haixiong, participou do simpósio e conversou com representantes de membros do COI, especialistas, acadêmicos e atletas.

Shen Haixiong afirmou em seu discurso que o lançamento do Canal Olímpico é uma medida importante para promover o desenvolvimento do Movimento Olímpico na China. A principal missão do canal após seu lançamento é servir aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de Beijing.

O vice-presidente do COI, também vice-presidente do Comitê Olímpico da China, Yu Zaiqing, disse que o lançamento do Canal Olímpico é de grande importância para a promoção, popularização e desenvolvimento do Movimento Olímpico, e que devemos nos concentrar na promoção do valor central de seu espírito e desenvolvimento de longo prazo na China, mostrando o espírito esportivo chinês.

O presidente da Associação Chinesa de Basquete (CBA), Yao Ming, espera que com o lançamento do canal, o público possa conhecer mais sobre as emocionantes histórias relacionadas aos esportes.

Tradução: Cecília Ma

Revisão: Erasto Santos Cruz

