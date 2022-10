China publica em volume único relatório de Xi Jinping ao 20º Congresso Nacional do PCCh

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O volume único do relatório intitulado "Manter erguida a grande bandeira do socialismo com características chinesas, lutar com união pela construção de um país socialista moderno em todos os aspectos", apresentado pelo presidente chinês, Xi Jinping, no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), em 16 de outubro de 2022, foi publicado pela Editora Popular e está disponível nas livrarias Xinhua em todo o país.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.