China publicará artigo de Xi Jinping sobre administração rigorosa do Partido Comunista

Rádio Internacional da China - Um artigo de Xi Jinping, secretário geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sobre a administração integral e rigorosa do Partido para explorar uma abordagem bem sucedida para escapar do ciclo histórico de ascensão e queda através da autorrenovação será publicado nesta quarta-feira (1º de fevereiro).

O texto de Xi Jinping, que também é presidente da China e presidente da Comissão Militar Central, estará na terceira edição deste ano da revista Qiushi, a principal publicação do Comitê Central do PCCh.

