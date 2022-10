China publicará Crônica sobre Fatos Importantes desde o 19º Congresso Nacional do PCCh

O livro registra detalhadamente as múltiplas atividades do Comitê Central do PCCh, que tem como núcleo o líder máximo Xi Jinping edit

Rádio Internacional da China - Na véspera do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), será publicada a Crônica sobre Fatos Importantes desde o 19º Congresso Nacional do PCCh, compilado pelo Instituto de História e Literatura do Partido do Comitê Central do PCCh.

O livro registra detalhadamente os esforços do Comitê Central do PCCh, que tem como núcleo o líder máximo Xi Jinping, na promoção da reforma, desenvolvimento e estabilidade, assim como suas práticas e teorias formuladas nas políticas internas e externas e nas governanças do Estado, do Partido e do Exército.

