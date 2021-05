China realiza Fórum Internacional de Comunicação Inteligente

Rádio China Internacional - A cidade chinesa de Wuxi, província de Jiangsu, sediou na última quinta-feira (20), o Fórum Internacional de Comunicação Inteligente . O evento foi organizado pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) em parceria com o governo provincial.

Prestigiaram o evento o presidente do CMG, Shen Haixiong, o governador de Jiangsu, Wu Zhenglong, o prefeito de Wuxi, Huang Qin, o ex-primeiro-ministro da Bélgica, Yves Leterme, o coordenador das Nações Unidas acreditado na China, Siddharth Chatterjee, e o vice-gerente-geral da China Mobile, Jian Qin.

Shen Haixiong disse na ocasião que como um evento de marca na área da comunicação inteligente de nível nacional, o fórum empenha-se em estabelecer uma plataforma de intercâmbio internacional e promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor. Segundo ele, estamos numa era de desenvolvimento integral das mídias, de estreita interligação entre os povos de todos os países e de abundância e compartilhamento de informações. Por isso, o CMG está criando uma estrutura que consiste em tecnologias 5G, alta definição e inteligência artificial.

Wu Zhenglong indicou em seu discurso que a província de Jiangsu vai aproveitar bem a oportunidade do avanço da comunicação inteligente para promover o desenvolvimento da região e beneficiar os habitantes locais.

Huang Qin afirmou que este fórum não só criou uma plataforma de alto nível da indústria de comunicação com tecnologias inteligentes, como também injetou enorme força motriz para o desenvolvimento da indústria cultural digital de Wuxi.

Yves Leterme apontou que as novas tecnologias de comunicação e iniciativas como “Cinturão e Rota” oferecem oportunidades para as pessoas conhecerem melhor suas próprias culturas e as civilizações de todo o mundo.

Siddharth Chatterjee considera que o mundo é uma unidade de culturas diversificadas. Por isso, todos os países devem ser mais abrangentes e aceitar civilizações diferentes para promover o desenvolvimento sustentável.

