China ultrapassa Brasil e se torna maior parceiro comercial da Argentina

Com o comércio exterior prejudicado pela visão estreita do governo de Jair Bolsonaro, o Brasil já não ocupa mais o posto de maior parceiro comercial da vizinha Argentina. Foi ultrapassado pela China

247 - “China tira do Brasil o posto de maior parceiro comercial”, noticiaram Clarín e a agência Telam, destacando o salto de 50% nas compras chinesas dos produtos argentinos, sobretudo soja e carne bovina. O site Infobae arrisca que a mudança deve valer para o ano todo.

Pesa também, para tanto, “o colapso do comércio com o Brasil”. Segundo o Ámbito Financiero, as exportações para o vizinho, em meio à pandemia, “atingiram o seu pior nível em 16 anos”, ressalta em sua coluna o jornalista Nelson de Sá.

O jornal financeiro publicou longa entrevista com o embaixador chinês em Buenos Aires, Zou Xiaoli, que posteriormente se encontrou com o ministro da Agricultura para formalizar a liberação da compra de novos produtos, de limão e grão de bico a outras carnes.

