Cid Moreira lamenta morte do irmão: ‘um dia nos encontramos’

"Vá com Deus, meu irmão, um dia nos encontraremos novamente", afirmou o apresentador Cid Moreira edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O apresentador Cid Moreira lamentou a morte do irmão, Célio Moreira, 89 anos, que faleceu na noite dessa quinta-feira (2), em Petrópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro - ele tratava um câncer no intestino e não resistiu ao pós-operatório.

"Perdi uma parte de mim. Meu irmão foi meu melhor amigo, parceiro de bons momentos. Célio cumpriu seu papel aqui na Terra. Foi um grande ser humano. Profissional talentoso, brilhou em importantes canais de comunicação. Vá com Deus, meu irmão, um dia nos encontraremos novamente", postou Cid.

Assim como o irmão, Célio trabalhou na TV Globo. Ele fez a voz da Zebrinha do "Fantástico", personagem que informava o resultado da loteria esportiva.

PUBLICIDADE

Célio também trabalhou como o "sombra", locutor misterioso do Jornal de Vanguarda (1966), que dava notícias mostrando apenas a sua silhueta.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE