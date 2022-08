Cid Moreira se arrepende de adotar o filho: “Maior besteira que fiz”

Apoie o 247

247 - O jornalista Cid Moreira voltou a afirmar que não pretende se reconciliar com os filhos, Rodrigo e Roger Moreira, após eles entrarem com uma ação judicial para interditar o pai. “Fui jogado no lixo por causa de dinheiro”, afirmou o comunicador.

Rodrigo e Roger alegam que Cid teria problemas psiquiátricos e seria maltratado e mantido refém por Fátima Sampaio, sua atual esposa.

Para a revista Quem, Cid apontou que “a maior besteira que fez na sua vida” foi adotar Roger. “Não tenho interesse em me aproximar. Fui desonrado. Estou assistindo um seriado chamado Resurrection, que fala muito de honra, de palavra. Eu fui jogado no lixo por causa de dinheiro. E foi a segunda vez que eles tentaram. A primeira, eles fizeram uma ondinha e tal, mas na segunda, como a internet cresceu, pegou fogo. Mas foi tudo sem prova e o pessoal, por audiência, foi abrindo as portas”, afirmou o jornalista.

