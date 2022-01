Cidadão norte-americano diz em vídeo que Xi Jinping é um verdadeiro líder

William N. Brown destaca o papel do presidente chinês e secretário-geral do Partido Comunista na luta contra a pobreza e na cooperação internacional edit

Rádio Internacional da China - Vinte anos atrás, o norte-americano William N. Brown recebeu o título de cidadão honorário de Fujian pelo então governador da província, Xi Jinping.

Recordando as conversas que teve na época com o futuro líder chinês, Brown está convencido de que Xi Jinping já estava formulando as duas estratégias que têm sido características-chave de sua presidência – o alívio da pobreza com precisão e a Iniciativa do Cinturão e Rota.

