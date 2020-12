Cineasta Ugo Giorgetti entra na lista de cortes do Estadão

247 - Dias após o Grupo Globo promover demissão de quase 20 profissionais, o jornal O Estado de S.Paulo demitiu ao menos 14 funcionários nesta sexta-feira (18). Entre eles está o cineasta Ugo Giorgetti, diretor do filme "Boleiros – Era uma vez o futebol", que assina uma coluna de esportes no jornal desde 2006.

A lista inclui outros dois profissionais que atuavam na editoria de esportes – o jornalista Daniel Batista e o blogueiro Bruno Voloch -, dois colunistas do Paladar – Neide Rigo e Heloisa Lupinacci -, Luiz Carlos Merten, do Caderno 2, e Hélvio Romero e Josias Berbardino, do departamento de fotografia.

Leia a íntegra na Revista Forum

